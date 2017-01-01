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Трамп: Ядерный кризис в КНДР далек от разрешения

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Трамп раскритиковал СМИ за утверждения, что США пошли на уступки Ким Чен Ыну в переговорах по денуклеаризации корейского полуострова.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп
Getty Images

Ядерный кризис в Северной Корее далек от разрешения, считает президент США Дональд Трамп

"Мы далеки от решения относительно Северной Кореи. Может быть, все получится, а может, и нет - время покажет. Но то, чем я занимаюсь сейчас, надо было сделать давно!" - написал Трамп у себя в Twitter.

Кроме того, Трамп раскритиковал СМИ за утверждения, что США пошли на уступки Ким Чен Ыну в переговорах по денуклеаризации корейского полуострова.

"Мы ничего не уступали, а они согласились на денуклеаризацию (что отлично для мира), закрытие полигона и оказались от испытаний", - написал он.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна с 21 апреля прекратила ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также свернула работу ядерного полигона.

 

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Теги: Северная Корея, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, ядерна програма, КНДР запустит баллистическую ракету
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Источник: korrespondent.net

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