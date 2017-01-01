США ждут ответа России по плану Волкера

В США также разочарованы, что "пасхальное перемирие" на Донбассе не было соблюдено, ведь ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население.

Америка пока не получила ответ российской стороны на план, предложенный спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером по разрешению ситуации на Донбассе. Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович в совместном интервью Радио свобода и канала 112 в воскресенье, 22 апреля.

"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. Посол Курт Волкер руководит нашими усилиями (по разрешению конфликта на Донбассе), пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с "нормандской четверкой"... У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим и сейчас мы ожидаем ответ России, но пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", - сказала посол

Йованович также выразила разочарование тем, что "пасхальное перемирие" не было соблюдено.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня... я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года. Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население", - добавила посол.

Ранее в Кремле заявили, что в переговорах Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза.

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