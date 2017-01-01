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США ждут ответа России по плану Волкера

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В США также разочарованы, что "пасхальное перемирие" на Донбассе не было соблюдено, ведь ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население.
Мари Йованович
Мари Йованович
Радіо Свобода

Америка пока не получила ответ российской стороны на план, предложенный спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером по разрешению ситуации на Донбассе. Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович в совместном интервью Радио свобода и канала 112 в воскресенье, 22 апреля.

"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. Посол Курт Волкер руководит нашими усилиями (по разрешению конфликта на Донбассе), пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с "нормандской четверкой"... У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим и сейчас мы ожидаем ответ России, но пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", - сказала посол

Йованович также выразила разочарование тем, что "пасхальное перемирие" не было соблюдено.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня... я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года. Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население", - добавила посол.

Ранее в Кремле заявили, что в переговорах Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза.

 

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Теги: Россия, Украина, США, Украина-Россия, донбасс, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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