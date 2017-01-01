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В США нашли место для памятника погибшим советским летчикам

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Музей военной авиации в 80 км от города Элизабет предлагает разместить у себя памятник советским летчикам, погибшим в годы Второй мировой. В 2017 году власти Элизабет отказались устанавливать памятник.
Гидросамолет Каталина
Гидросамолет Каталина
dw.de

Музей военной авиации в штате Вирджиния предложил установить на своей территории памятник погибших советским летчикам. Как сообщило агентство AP, готовность разместить на своем участке памятник высказал владелец похоронного бюро в городе Элизабет Дэвид Твифорд.

В 2017 году власти этого города отказались устанавливать 25-тонный монумент. Музей военной авиации находится в 80 километрах от Элизабет.

Речь идет о советских летчиках, которые в 1944-1945 годах доставляли из США в СССР самолеты-амфибии "Каталина" в рамках проекта "Зебра". Самолеты предназначались для борьбы с нацистской Германией.

О существовании этого проекта в России стало известно лишь в 2013 году после рассекречивания документов о сотрудничестве СССР и США во время Второй мировой войны. Всего в Советский Союз было доставлено более 160 американских гидросамолетов, при их перегоне в СССР погибли 11 советских летчиков.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: памятники и монументы, США, памятник, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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