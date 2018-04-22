Макрон о возможных пошлинах США: С союзниками не ведут торговых войн

Французский президент Эммануэль Макрон сравнил введение Соединенными Штатами Америки пошлин на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной.

Возможное введение США пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза сравнимо с торговой войной. Об этом в интервью Fox News заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер выразил надежду на то, что после 1 мая президент США Дональд Трамп не станет вводить пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

"Посмотрим, что он (Трамп – ред.) решит 1 мая. Вопрос в том, в чем ваши приоритеты", – сказал Макрон.





ЕС подал жалобу в ВТО из-за американских пошлин По его словам, "с союзниками не ведут торговых войн".

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