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Макрон о возможных пошлинах США: С союзниками не ведут торговых войн

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Французский президент Эммануэль Макрон сравнил введение Соединенными Штатами Америки пошлин на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
 
Возможное введение США пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза сравнимо с торговой войной. Об этом в интервью Fox News заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
 
Французский лидер выразил надежду на то, что после 1 мая президент США Дональд Трамп не станет вводить пошлины на сталь и алюминий из ЕС.
 
"Посмотрим, что он (Трамп – ред.) решит 1 мая. Вопрос в том, в чем ваши приоритеты", – сказал Макрон.
 
По его словам, "с союзниками не ведут торговых войн".

ЕС подал жалобу в ВТО из-за американских пошлин
 
Напомним, ранее Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран.

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Теги: США, ЕС, Пошлины, Торговая война, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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