Атака ИГ в Кабуле: число жертв возросло до 57
Число погибших в результате атаки террориста-смертника "Исламского государства" в Кабуле выросло до 57 человек, еще более 100 получили ранения.
При атаке террориста "Исламского государства", совершенного около центра регистрации в столице Афганистана, погибли 57 человек, сообщает Reuters.
Более 100 получили ранения. Число жертв может увеличиться.
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Напомним, 22 апреля в Кабуле возле центра регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи террорист в толпе привел в действие пояс смертника. Сообщалось о 30 погибших.
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