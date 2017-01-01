Атака ИГ в Кабуле: число жертв возросло до 57

Число погибших в результате атаки террориста-смертника "Исламского государства" в Кабуле выросло до 57 человек, еще более 100 получили ранения.

В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв

Корреспондент