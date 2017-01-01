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Атака ИГ в Кабуле: число жертв возросло до 57

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Число погибших в результате атаки террориста-смертника "Исламского государства" в Кабуле выросло до 57 человек, еще более 100 получили ранения.
В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв
В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв

При атаке террориста "Исламского государства", совершенного около центра регистрации в столице Афганистана, погибли 57 человек, сообщает Reuters.
 
Более 100 получили ранения. Число жертв может увеличиться.

В Афганистане напали на КПП полиции: 17 жертв
 
Напомним, 22 апреля в Кабуле возле центра регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи террорист в толпе привел в действие пояс смертника. Сообщалось о 30 погибших.

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, жертвы, Кабул
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Источник: korrespondent.net

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