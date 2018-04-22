Макрон решил подарить Трампу дуб

Французский президент в ходе своего визита в США преподнесет в подарок американскому лидеру дуб из Нормандии как символ долгих отношений двух стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон везет в подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу дуб. Об этом политик заявил в воскресенье, 22 апреля, в интервью телеканалу Fox News

"Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений. Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте – с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений", – сказал Макрон.





Франция убедила Трампа ограничить удары по Сирии Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

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