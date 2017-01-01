В России возродили премию Ленина

В Ульяновской области России решили возродить премию Ленина. Награду планируют присуждать с 2020 года с периодичностью в пять лет.

Губернатор Ульяновской области России Сергей Морозов подписал указ об учреждении награды имени Владимира Ильича Ленина.

"История нашего края неразрывно связана с именем Ленина и биографией его семьи. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ордена Ленина Ульяновской области был подписан 20 апреля 1966 года. Вплоть до конца советской эпохи эта награда оставалась самой высокой. Свое будущее мы строим на принципах преемственности, патриотизма, любви к Отечеству. Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории", – написал он на своей странице в Facebook.

Премию планируют присуждать с 2020 года с периодичностью в пять лет. Ее лауреатами могут стать как отдельные личности, так и коллективы.

Награду будут вручать "за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованные на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона".

Основатель СССР Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск).





В Индии снесли памятник Ленину и сыграли его головой в футбол В СССР Ленинская премия была одной из высших форм поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. Награда присуждалась с 1926 по 1935 год и в 1957-1991 годах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet