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Протестующие в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией

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Парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) – Садахло (Грузия).
Участники акции протеста в Армении
Участники акции протеста в Армении
 
Часть участников акций, которые уже несколько дней продолжаются в Армении, вечером 22 апреля перекрыла дорогу к армяно-грузинской границе в селе Баграташен, сообщают грузинские СМИ.
 
В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) – Садахло (Грузия).
 
В Службе доходов Минфина Грузии отметили, что таможенно-пропускной пункт "Садахло" работает в обычном режиме, передвижение же автотранспорта через ТПП вызвано проблемами, возникшими на армянской стороне.

Протестующие в Армении отказались вести переговоры
 
Напомним, с 13 апреля в Ереване и ряде городов Армении происходят многотысячные акции протеста против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

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Теги: Грузия, протесты, граница, Армения, дорога
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Источник: Интерфакс

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