Переключиться на мобильную версию

Трамп не ослабит санкции, пока КНДР не уничтожит ядерный арсенал – СМИ

Комментариев: 0
Американский президент Дональд Трамп не хочет существенно ослаблять санкции против КНДР в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп при встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном намерен призвать Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. 
Отмечается, что Трамп не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний.
 
"Когда президент говорит, что не повторит ошибок прошлого, то это означает, что США не пойдут на существенные уступки, такие как снятие санкций, пока Северная Корея не демонтирует основательно объекты своей ядерной программы", – заявил представитель администрации президента США.

КНДР должна провести денуклеаризацию до 2020 года – Япония
 
Напомним, ранее Ким Чен Ын объявил, что КНДР с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, Трамп, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь