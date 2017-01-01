Трамп не ослабит санкции, пока КНДР не уничтожит ядерный арсенал – СМИ

Американский президент Дональд Трамп не хочет существенно ослаблять санкции против КНДР в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний.



Президент США Дональд Трамп при встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном намерен призвать Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, сообщает Президент США Дональд Трамп при встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном намерен призвать Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний.







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"Когда президент говорит, что не повторит ошибок прошлого, то это означает, что США не пойдут на существенные уступки, такие как снятие санкций, пока Северная Корея не демонтирует основательно объекты своей ядерной программы", – заявил представитель администрации президента США.

Напомним, ранее Ким Чен Ын объявил, что КНДР с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания , а также закрывает ядерный полигон.

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