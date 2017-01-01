Холодная война вернулась – генсек ООН

По словам Антониу Гутерреша, холодная война вернулась, однако, сейчас Соединенные Штаты Америки и Россия не контролируют всех, как это было раньше.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что холодная война вернулась, сообщает телеканал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что холодная война вернулась, сообщает телеканал SVT

"Ясно, что холодная война вернулась. Однако, теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", – сказал Гутерреш.

Он также отметил, что ООН неспособна урегулировать конфликт в Сирии.

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