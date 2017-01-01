Холодная война вернулась – генсек ООН
По словам Антониу Гутерреша, холодная война вернулась, однако, сейчас Соединенные Штаты Америки и Россия не контролируют всех, как это было раньше.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что холодная война вернулась, сообщает телеканал SVT.
"Ясно, что холодная война вернулась. Однако, теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", – сказал Гутерреш.
Он также отметил, что ООН неспособна урегулировать конфликт в Сирии.
Напомним, ранее Гутерреш заявил, что в международные отношения вернулась холодная война, однако больше нет механизмов контроля, которые помогали сдерживать эскалацию конфликтов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент