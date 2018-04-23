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Южная Корея прекращает "психологическую войну" против КНДР

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Южная Корея прекратит агитационное вещание из громкоговорителей на границе с Северной Кореей в преддверии саммита Юга и Севера 2018 года.
Южная Корея прекращает вещание против КНДР
Южная Корея прекращает вещание против КНДР
mtholyoke.edu


Министерство обороны Южной Кореи объявило о прекращении вещания против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне, сообщает Ренхап.

"Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что прекращение вещания является попыткой создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии саммита Юга и Севера 2018 года.

С 2015 года Южная Корея вела "психологическую войну"против КНДР, частью которой было вещание из громкоговорителей по несколько часов в день передач с критикой северокорейской системы и руководства в Пхеньяне.

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Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что КНДР с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, пропоганда, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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