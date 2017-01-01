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11 мигрантов погибли у берегов Ливии

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Береговая охрана Ливия перехватила две лодки с мигрантами. Ливия является одним из наиболее популярных отправных пунктов для мигрантов, пытающихся достичь Европы по морю.
Лодка с мигрантами
Лодка с мигрантами
dw.de

Ливийская береговая охрана в воскресенье, 22 апреля, обнаружила тела 11 человек, которые пытались добраться до Италии и перехватила две лодки с мигрантами, сообщает Reuters

80 мигрантам, которые были в первой лодке, удалось выжить. Их нашли у города Сабрат, береговая охрана вернула их в близлежащий город Завия. Мигранты родом из разных стран Африки. 
 
Вторая лодка мигрантов родом из Бангладеша, Пакистана и Индии была перехвачена возле города Злитен. В ней находилось 200 человек, в том числе 38 женщин и один ребенок.
 
 
Ранее сообщалось, что у берегов Греции утонули 16 мигрантов из Турции.

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Теги: Ливия, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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