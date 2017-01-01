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Подозреваемый РФ в шпионаже норвежец признался в сотрудничестве с разведкой

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Фруде Берг "не полностью представлял" возможную опасность ситуации, утверждает его адвокат Брюньюльф Риснес. При задержании в Москве в декабре 2017 года у Берга были обнаружены три тысячи евро/.
Фруде Берг
Фруде Берг
dw.de (архив)

Подозреваемый Россией в шпионаже гражданин Норвегии Фруде Берг признался в сотрудничестве с военной разведкой Норвегии. Об этом со ссылкой на адвоката норвежца сообщило агентство Reuters.

О выполнении Бергом в России "заданий для разведки Норвегии" можно утверждать "с высокой степенью уверенности", полагает его адвокат Брюньюльф Риснес.

При этом его подзащитный "не полностью представлял" масштаб ситуации или ее возможную опасность, считает Риснес.

При задержании в Москве в декабре 2017 года у Берга были обнаружены три тысячи евро, сообщило ранее норвежское издание Dagbladet. В полиции подозревают, что деньги могли предназначаться для передачи гражданину России за информацию о российских атомных подводных лодках.

Ранее в Эстонии осудили агента, работавшего на спецслужбы РФ.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Россия, Норвегия, шпионаж
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Источник: korrespondent.net

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