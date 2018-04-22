В ПАСЕ подтвердили коррупцию со стороны Азербайджана
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обнаружено внешнее воздействие на принимаемые решения. Об этом со ссылкой на 198-страничный отчет ПАСЕ сообщает Европейская правда.
Изучением вопроса занималась специально созданная следственная группа. Она подтвердила несоответствие этическим стандартам деятельность отдельных депутатов.
"Была группа лиц, которые работали в ПАСЕ в пользу Азербайджана... Семь членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи", – объяснил глава следственной группы Николас Братца.
Речь идет о подкупах со стороны представителей Азербайджана.
Братца рассказал, что проблемы не ограничиваются одной страной, однако из-за нехватки времени расследование концентрировалось на деле страны с наибольшим количеством претензий.
Ранее парламентская ассамблея совета Европы избрала комиссаром Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet