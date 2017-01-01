Во Франции ужесточают миграционное законодательство

Нововведения нацелены на усиления контроля за миграцией, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Критики упрекают разработчиков поправок в снижении возможности получить убежище.

Национальное собрание Франции приняло пакет поправок к законам, регулирующим вопросы миграции и предоставления убежища. За принятие нововведений проголосовали 228 депутатов, 139 человек выступили против, 24 депутата воздержались.

Одобренный пакет поправок нацелен на усиление контроля за миграцией, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон. В частности, срок подачи ходатайства о предоставлении убежища снижен со 120 до 90 дней, а их рассмотрение в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати. Кроме того, сокращено время, выделяемое на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства.

Одобренные нововведения ослабят возможность получения убежища, полагают представители гуманитарных организаций. Принятию поправок, которые вызвали критику представителей разных политических лагерей, предшествовали многочасовые дебаты. После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западная Европа находится под вторжением мигрантов, которые могут превратить европейцев в меньшинство.

Источник: Русская служба DW

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