Арестованная в США россиянка объявила голодовку в тюрьме

Таким образом 42-х летняя Виктория Насырова выражает протест против некачественного лечения.

Гражданка Российской Федерации Виктория Насырова, которую задержали в США по подозрению в грабежах и покушение на убийство, объявила голодовку. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Post.

42-летняя Виктория объяснила этот поступок протестом против некачественного лечения. В данный момент обвиняемая пребывает в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке.

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“Я устрою проблемы. Они (администрация тюрьмы – ред.) сделали мою жизнь невыносимой, и я сделаю все, что смогу, чтобы сделать невыносимой жизнь тюрьмы“, — заявила Насырова.

11 февраля задержанная рассказала, что ее сокамерницы избили ее до слепоты на глазах у надзирателей, но надзиратели ничего не предприняли.

“Когда я открыла глаза, я ничего не видела, у меня было все белое перед глазами. Сейчас то же самое. Никаких цветов, никаких форм“ — ничего, - поделилась заключенная.

Насырова была задержана в марте 2017 года. По версии американских следователей, она знакомилась с мужчинами, подсыпала им на свиданиях психотропные вещества, а потом забирала ценные вещи и деньги.

У себя на родине Насырова объявлена в розыск. Ее подозревают в убийстве соседки в 2014 году.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп отказался помиловать осужденного российского летчика.