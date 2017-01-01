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Берлин исключает возвращение России в G8

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Из объединения, которое тогда называли G8, Москву исключили в 2014 году после аннексии Крыма. Немецкий министр подчеркнул, что изменение ситуации зависит исключительно от России.
Глава МИД Германии Хайко Маас
Глава МИД Германии Хайко Маас
Getty Images

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России к формату "Большой восьмерки". Об этом он заявил на полях встречи с коллегами по G7 в канадском Торонто, сообщает Deutsche Welle.

Из объединения, которое тогда называли G8, Москву исключили в 2014 году после аннексии Крыма.

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"На данный момент это вообще не вопрос (возвращение РФ в G7). То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права", - сказал Маас.

Немецкий министр подчеркнул, что изменение ситуации зависит исключительно от России.

Ранее Маас также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии. "Россия в последнее время стала сложным партнером", - признал он на прошлой неделе.

 

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Теги: Россия, Германия, G8, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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