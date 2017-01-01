Переключиться на мобильную версию

В Китае пешеходов-нарушителей будут обливать водой

Комментариев: 0
Система оборудована функцией фотофиксации: снимок лица нарушителя будет автоматически передаваться в соответствующие органы, а также выводиться на экран неподалеку от дороги.
Власти города выделили на разработку системы около 207 тысяч долларов
Власти города выделили на разработку системы около 207 тысяч долларов
South China Morning Post

В Дайе китайской провинции Хубэй тестируют новую систему против нарушений пешеходами правил дорожного движения. Об этом сообщает South China Morning Post.

В случае, если пешеход решит перейти дорогу на красный свет, то со специально установленных столбов его обольет струей теплой воды. При этом из динамиков он услышит: "Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно".

Система может сфотографировать нарушителя и передавать его фото в полицию. На разработку такой системы было потрачено около 207 тысяч долларов.

"Если она успешно пройдет тестирование, такие устройства появятся на всех пешеходных переходах города", - отмечается в сообщении.

Ранее в Голландии убрали "музыкальные" дороги, издающие определенные звуки при превышении скорости водителями.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, Пешеходы, ПДД, нарушение ПДД, нарушение, пешеход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь