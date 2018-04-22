Флешмоб в поддержку Telegram: россияне пустили самолетики

Пользователи мессенджера затем через час убрали за собой бумажный мусор с улиц.

В Российской Федерации в рамках акции за свободу слова и, в частности, за свободный интернет и мессенджеры, в 19:00 в воскресенье, 22 апреля, многие граждане запустили бумажные самолетики.

Об этом сообщает Meduza.

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Так сообщается, что утром 22 апреля Telegram стал рассылать российским пользователям сообщение с предложением в семь часов вечера запустить из окна бумажный самолетик в поддержку свободного интернета. Акция была приурочена к седьмому дню блокировки мессенджера на территории России.

Призыв поддержал в своих личных соцсетях и создатель Telegram Павел Дуров — он добавил к нему просьбу через час после акции спуститься во двор и убрать за собой самолетики.

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В 19:00 жители разных городов России начали запускать самолетики. Пользователи поделились фото- и видеоотчетами об участии в флешмобе в соцсетях. Многие участники акции оставляли на самолетиках надписи и послания в адрес Павла Дурова или Роскомнадзора. Основателю Telegram, как правило, выражали поддержку, ведомству демонстрировали неодобрение.

Отметим, что после блокировки Telegram на территории РФ популярность мессенджера не только не упала, а наоборот - аудитория выросла и продолжает расти.