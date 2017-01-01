В Северной Корее погибли туристы из Китая

Официальной информации о количестве погибших пока нет. Но по информации СМИ, автобус упал с моста. В аварии могли погибнуть более 30 человек.

В результате ДТП в Северной Корее погибло много туристов из Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию МИД Китая в понедельник, 23 апреля.

"Вечером 22 апреля посольство КНР в Пхеньяне на основе полученной от северокорейской стороны информации сообщило, что на автомобильной дороге, идущей вдоль Желтого моря, произошло тяжелое дорожное происшествие, в результате погибли многочисленные китайские туристы", – говорится в сообщении.

Представители посольства Китая вместе с сотрудниками МИД Северной Кореи выехали на место происшествия.

При этом не указано число погибших и пострадавших туристов, а также обстоятельства аварии.

В свою очередь китайские СМИ сообщают, что автобус с туристами рухнул с моста, в аварии могли погибнуть более 30 человек.

Ранее в Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии погиб один человек, еще четыре человека получили травмы, из них трое – дети.

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