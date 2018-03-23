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Пятно мусора в Тихом океане в три раза превысило площадь Франции

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Впервые Большое тихоокеанское мусорное пятно обнаружили в 1997 году. Сейчас его площадь составляет 1,6 миллиона квадратных километра.
Большое тихоокеанское мусорное пятно обнаружили в 1997 году
Большое тихоокеанское мусорное пятно обнаружили в 1997 году
CNN

Пятно мусора в Тихом океане сейчас в три раза превышает площадь Франции. Такие данные показало трехлетнее исследование, передает CNN.

Сейчас площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна - 1,6 млн квадратных километра. Около половины всего этого мусора - рыболовецкие снасти, еще около 20% - обломки японского цунами 2011 года.

Мелких обломков в пятне около 8% и ученые были удивлены, потому что рассчитывали, что пятно в основном состоит из мелких отходов.

Впервые Большое тихоокеанское мусорное пятно обнаружили в 1997 году.

Недавно в Испании в желудке кита нашли 29 кг пластика.

 

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Теги: экология, мусор, загрязнение воды, Тихий океан, загрязнения окружающей среды, борьба с мусором
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Источник: korrespondent.net

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