В Польше статую Христа используют для раздачи интернета

Это было идеей приходского священника.

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В Польше в городе Свебодзине через одну из самых известных в стране статуй Иисуса Христа начали транслировать сигнал интернета. Высота статуи составляе более 30 метров.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на WP.finanse.

Десятки передатчиков интернет-сигнала спрятаны в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа Царя.

Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера. Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне.

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Сообщается, что установление передатчиков интернет-сигнала на статуе было идеей приходского священника. Журналисты с помощью дрона проверили и зафиксировали наличие передатчиков.

Десятки передатчиков интернет-сигнала спрятаны в 3-метровом венце eastnews.pl

Приход, который следит за памятником, не предоставил комментариев по этому вопросу.

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