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В Польше статую Христа используют для раздачи интернета

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Это было идеей приходского священника.
Высота статуи 33 метра
Высота статуи 33 метра
finanse.wp.pl

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В Польше в городе Свебодзине через одну из самых известных в стране статуй Иисуса Христа начали транслировать сигнал интернета. Высота статуи составляе более 30 метров.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на WP.finanse.

Десятки передатчиков интернет-сигнала спрятаны в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа Царя.

Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера. Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне.

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Сообщается, что установление передатчиков интернет-сигнала на статуе было идеей приходского священника. Журналисты с помощью дрона проверили и зафиксировали наличие передатчиков.

Десятки передатчиков интернет-сигнала спрятаны в 3-метровом венце
Десятки передатчиков интернет-сигнала спрятаны в 3-метровом венце
eastnews.pl

Приход, который следит за памятником, не предоставил комментариев по этому вопросу.

Ранее также писалось, как смартфоны и соцсети влияют на христианство.

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Теги: статуя, Польша, Иисус Христос, интернет, церковь
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