В Польше статую Христа используют для раздачи интернета
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В Польше в городе Свебодзине через одну из самых известных в стране статуй Иисуса Христа начали транслировать сигнал интернета. Высота статуи составляе более 30 метров.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на WP.finanse.
Десятки передатчиков интернет-сигнала спрятаны в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа Царя.
Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера. Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне.
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Сообщается, что установление передатчиков интернет-сигнала на статуе было идеей приходского священника. Журналисты с помощью дрона проверили и зафиксировали наличие передатчиков.
Приход, который следит за памятником, не предоставил комментариев по этому вопросу.
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