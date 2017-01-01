В Австралии школьник украл у родителей кредитку и улетел на Бали

Родителям он сказал, что отправляется в школу.

В Сиднее 12-летний школьник украл кредитную карточу родителей, обманом выманил у бабушки свой паспорт и сбежал на Бали, передает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Ребенок поругался с матерью, которая запрещала ему лететь на острова, самостоятельно забронировал билет на самолет и номер в отеле, а затем просто улетел.

Читай также: Школьница без билета улетела из Москвы в Питер

Дрю, как прозвали его в американском новостном агентстве A Current Affair, соврал родителям, что пошел в школу на уроки, однако вместо этого доехал до вокзала и оттуда поездом добрался в аэропорт. Школьник рассказал, что раз, когда его попросили показать документы, был во время пересадки в Перте, Австралия, и в самолет он проник беспрепятственно. Прилетев на Бали, самостоятельный ребенок зарегистрировался отеле All Seasons и сказал персоналу, что ждет приезда сестры.

В этот же день, учительница позвонила семье Дрю и рассказала маме, что ребенок отсутствовал на уроках. Мать выяснила, что сын уже на Бали, полетела туда, и забрала его домой.

Напомним, в феврале 2013 года 12-летний школьник из Бельгии озадачил службы безопасности, обманом перелетев в Испанию.