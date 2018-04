Лагерь беженцев в Сирии зачистили танками и бульдозерами

В зачистке лагеря палестинских беженцев Ярмук в Дамаске правительственными войсками Асада применялись танки Т-72АВ и гигантские бронированные бульдозеры. Соответствующие фото опубликованы в сети.

Военные эксперты обратили внимание на прекрасное состояние применявшихся Т-72 – как будто они только что с завода.

“Выглядит, как будто этот Т-72 только что вступил в войну“, - написал автор.

“Похоже, что он был только что доставлен с завода в России“, - ответил ему один из комментаторов.

A pristine #SAA Republican Guard T-72AV firing on #ISIS in Yarmouk after an armored bulldozer clears a path. It looks like this T-72 sat out the entire war until now. pic.twitter.com/tpyUXCbAhm