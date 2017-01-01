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Лагерь беженцев в Сирии зачистили танками и бульдозерами

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Танки и бронированный "монстр-бульдозер" раздавили лагерь Ярмук. Эксперты обратили внимание, что применявшиеся Т-72АВ выглядят совсем свежими - вероятно, это новые машины из России.
Применявшиеся танки выглядят совсем свежими
Применявшиеся танки выглядят совсем свежими
Twitter

В зачистке лагеря палестинских беженцев Ярмук в Дамаске правительственными войсками Асада применялись танки Т-72АВ и гигантские бронированные бульдозеры. Соответствующие фото опубликованы в сети.

Военные эксперты обратили внимание на прекрасное состояние применявшихся Т-72 – как будто они только что с завода.

“Выглядит, как будто этот Т-72 только что вступил в войну“, - написал автор.

“Похоже, что он был только что доставлен с завода в России“, - ответил ему один из комментаторов.

Лагерь палестинских беженцев Ярмук был основан в Дамаске в 1957 году. В 2015 году территория лагеря была захвачена боевиками ИГИЛ.

 

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Теги: Россия, Сирия, беженцы, танки, лагерь, Дамаск, война в Сирии
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