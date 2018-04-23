Индия оставила Россию без истребителя пятого поколения

Идийским военным не нравится, что разрабатываемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности, и что боевая авионика, радары и датчики не соответствуют стандартам самолета пятого поколения.

Десять лет назад Россия и Индия объявили о разработке истребителя пятого поколения, но недавно стало известно, что индийская сторона решила выйти из этого проекта под названием FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).

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Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Janes, которое цитирует соответствующее заявление советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру. Российскую сторону уже уведомили.

По данным источника в ВВС Индии, эту программу свернули из-за непреодолимых расхождений в технологических и финансовых вопросах. Тем не менее, в перспективе индийская сторона допускает пересмотр соглашения по FGFA, а также не исключает покупку готовых Су-57 в случае, если Россия удовлетворит требования Индии.

Индийские военные считают, что самолет не отвечает заявленным требованиям скрытности, и что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.

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Напомним, программа FGFA стартовала в 2007 году, основными подрядчиками стали Сухой с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Планировалась создать истребитель пятого поколения на базе российского Су-57. На первом этапе за 295 миллионов долларов разработали дизайн воздушного судна, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.

Для России сотрудничество с Индией по FGFA имело большее значение, поскольку инвестиции индийцев планировали использовать как основной источник финансирования серийного производства российских Су-57. Теперь Москве придется либо заново договариваться с Индией, либо искать нового партнера с деньгами.

Напомним также, что в феврале 2018 года Россия впервые испытала Су-57 в боевых условиях - в Сирии. У конкурентов истребители пятого поколения уже есть - к примеру, еще год назад Китай принял в эксплуатацию новейший J-20.