На стрельбах в России мина взорвалась в миномете

Солдаты снимали стрельбы, когда одна из мин взорвалась. Один из военных контужен, у другого - серьезная травма головы.

Взрыв на учениях в Северной Осетии Mash

В понедельник, 23 апреля, появилось видео взрыва на военных учениях в Северной Осетии. Снятое российскими военными видео опубликовал Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел на учебных стрельбах на полигоне в Тарском в Северной Осетии. В результате случайного взрыва одной из мин получили серьезные травмы двое военных. Канал сообщает, что само чрезвычайное происшествие случилось 12 апреля.

Отмечается что один из пострадавших контужен, а другой госпитализирован с тяжелой травмой головы. Стрельбы проводились артиллеристами Южного военного округа (ЮВО). Согласно сообщениям СМИ, на учениях применялись минометы, системы залпового огня Ураган и Град.

Взрыв на учениях в Северной Осетии 0:00 / 00:20

Напомним, 11 января российский солдат пытался разогреть консервы и сжег БТР. В наказание он получил полгода дисбата. Рядовой Семен Мережников, пытаясь разогреть сухпаек развел костер, огонь которого случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей.