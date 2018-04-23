Переключиться на мобильную версию

На стрельбах в России мина взорвалась в миномете

Комментариев: 1
Солдаты снимали стрельбы, когда одна из мин взорвалась. Один из военных контужен, у другого - серьезная травма головы.
Взрыв на учениях в Северной Осетии
Взрыв на учениях в Северной Осетии
Mash

В понедельник, 23 апреля, появилось видео взрыва на военных учениях в Северной Осетии. Снятое российскими военными видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Читай также: В Кривом Роге на учениях подорвались бойцы ВСУ

Инцидент произошел на учебных стрельбах на полигоне в Тарском в Северной Осетии. В результате случайного взрыва одной из мин получили серьезные травмы двое военных. Канал сообщает, что само чрезвычайное происшествие случилось 12 апреля.

Отмечается что один из пострадавших контужен, а другой госпитализирован с тяжелой травмой головы. Стрельбы проводились артиллеристами Южного военного округа (ЮВО). Согласно сообщениям СМИ, на учениях применялись минометы, системы залпового огня Ураган и Град.

Взрыв на учениях в Северной Осетии
0:00 / 00:20

Напомним, 11 января российский солдат пытался разогреть консервы и сжег БТР. В наказание он получил полгода дисбата. Рядовой Семен Мережников, пытаясь разогреть сухпаек развел костер, огонь которого случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей. 

Поделись:
Теги: Северная Осетия, учения, взрыв, мина, пострадавшие, ЮВО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Nikonori    23.04.2018, 12:42
Оценка:  -1
Nikonori
В понедельник появилось видело?
Если его кто-то только сейчас увидел, то это не значит, что его не смотрели другие раньше.
Nikonori    23.04.2018, 12:43
Оценка:  -1
Nikonori
В Твиттере на прошлой неделе это видео точно постили
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь