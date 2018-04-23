На стрельбах в России мина взорвалась в миномете
В понедельник, 23 апреля, появилось видео взрыва на военных учениях в Северной Осетии. Снятое российскими военными видео опубликовал Telegram-канал Mash.
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Инцидент произошел на учебных стрельбах на полигоне в Тарском в Северной Осетии. В результате случайного взрыва одной из мин получили серьезные травмы двое военных. Канал сообщает, что само чрезвычайное происшествие случилось 12 апреля.
Отмечается что один из пострадавших контужен, а другой госпитализирован с тяжелой травмой головы. Стрельбы проводились артиллеристами Южного военного округа (ЮВО). Согласно сообщениям СМИ, на учениях применялись минометы, системы залпового огня Ураган и Град.
Напомним, 11 января российский солдат пытался разогреть консервы и сжег БТР. В наказание он получил полгода дисбата. Рядовой Семен Мережников, пытаясь разогреть сухпаек развел костер, огонь которого случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей.
Если его кто-то только сейчас увидел, то это не значит, что его не смотрели другие раньше.