В МИД РФ заявили, что не дадут США гарантий невмешательства в выборы

Никаких односторонних заявлений, заверений делать не будем и не намереваемся признавать свою вину за инциденты, к которым якобы причастна Россия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ.

Андрей Крутских заявил, что РФ не даст США гарантий невмешательства в выборы Скриншот из видео

Российская сторона не будет в одностороннем порядке давать США гарантии по невмешательству в политические процессы, в том числе выборы. Такое заявление в понедельник, 23 апреля, в интервью Коммерсанту сделал спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

По его словам, если посол США Джон Хантсман ждет от России каких-то подобных гарантий, то он "ошибся страной".

"Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", - заявил Крутских.

Он отметил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела США, а также влиять на выборы в этой стране.

Также Крутских добавил, США как минимум 85 раз "серьезно вмешивалась" в дела других стран, в том числе и в дела России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий.

Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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