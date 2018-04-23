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В России частично перестал работать YouTube

Комментариев: 2
Пользователи YouTube в РФ жалуются на сбои в работе видеохостинга. Проблемы фиксируют в ряде городов с 23 апреля.
В России сообщают о проблемах с работой YouTube
В России сообщают о проблемах с работой YouTube
Flickr Esther Vargas

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В России зафиксированы сбои в работе видеохостинга YouTube. О проблемах стало известно с утра, 23 апреля. Об этом пишет Лента.ру.

По информации издания, проблемы наблюдаются в ряде российских городов, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Ижевск, Челябинск, и другие. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector.

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При этом опубликованная карта сбоев свидетельствует, что проблемы появились исключительно у российских пользователей.

В частности известно, что видеохостинг, главным образом, не работает в браузерах Chrome и Opera.

Официально не сообщается, связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором, но это исключать не стоит - в РФ активно блокируют подсети Google, 22 апреля у многих не работал сам поисковик, а Youtube, как известно, принадлежит корпорации Google.

Ранее в ЕС заявили, что блокировка Telegram противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя как участник европейской конвенции о правах человека. 

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Теги: Россия, YouTube, блокирование, блокировка
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Комментариев (2)
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shurag    23.04.2018, 13:38
Оценка:  +1
shurag
змагаються з Кореєю)
soska_lera    23.04.2018, 13:12
Оценка:  +5
soska_lera
чудова новина! буде меньше свинособак.
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