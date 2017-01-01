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В самолете индийской авиакомпании во время полета выпал иллюминатор

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Когда лайнер находился в зоне турбулентности, треснуло стекло иллюминатора, панель упала на сидевшую рядом пассажирку. В результате инцидента пострадали три человека, всего на борту самолета находились около 240 человек.
Панель иллюминатора упала на сидевшую рядом пассажирку
Панель иллюминатора упала на сидевшую рядом пассажирку
скриншот из видео

В самолете авиакомпании Air India выпал иллюминатор в результате сильной турбулентности, пострадали три пассажира. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Белта.

Отмечено, что самолет Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс Амритсар - Нью-Дели.

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Как уточнили работники Air India, лайнер находился в зоне турбулентности около 12 минут. В это время треснуло стекло иллюминатора, панель упала на пассажирку, которая сидела рядом.

“Из-за турбулентности также начал падать багаж с полок, над некоторыми пассажирскими местами выпали кислородные маски“, - говорится в сообщении.

По информации индийских СМИ, в результате инцидента пострадали три человека, в целом же на борту самолета было около 240 человек.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета в США пассажира почти “высосало“ из окна.

 

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Теги: самолет, Индия, авиаперелет, авария, лайнер, авиаперевозки, иллюминатор, самолеты
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