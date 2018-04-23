В Москве открыли памятник Борису Ельцину

Церемония открытия бюста первого президента России Бориса Ельцина состоялась на Аллее правителей в Москве .

На Аллее правителей в Москве появился бюст первого президента РФ Бориса Ельцина riamo.ru

В столице РФ открыли бюст первого президента России Бориса Ельцина. Церемония открытия состоялась на Аллее правителей в Москве в понедельник, 23 апреля, передает РИАМО.

В церемонии приняла участие вдова политика Наина Ельцина.

Подчеркивается, что сначала открыть памятник планировалось 1 февраля, в день рождения Ельцина. Однако семья предложила перенести торжество на 23 апреля - день памяти первого российского президента.

В сентябре Аллею правителей пополнили бюсты советских лидеров. Тогда против увековечения памяти руководителя СССР Иосифа Сталина проходили пикеты. Первая часть аллеи - бюсты 33 дореволюционных правителей - открылась в мае 2017 года.

Напомним, 22 сентября 2017 года в центре Москвы в Петроверигском переулке установили бюст Иосифа Сталина.