Суд вынес приговор организатору крупнейшего теракта во Франции

Помимо террористических действий, задержанный оказывал вооруженное сопротивление полиции в Брюсселе.

Салах Абдеслам сядет в тюрьму на 20 лет EPA/UPG

В Бельгийском суде вынесен приговор организатору крупнейшего теракта в истории Франции.Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщила ТСН со ссылкой на Reuters.

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Салах Абдеслам осужден на 20 лет лишения свободы за вооруженное сопротивление полицейским в марте 2016 года в Брюсселе.

Тогда он был задержан во время совместной спецоперации бельгийского и французского спецназа. Вместе с Салахом были задержаны еще четверо подозреваемых.

Также Абдесламу инкриминируют организацию терактов 2015 года в Париже. Как известно, поздно вечером, 13 ноября 2015 года во французской столице в результате серии взрывов погибли 130 человек. Теракты произошли в шести локациях.

Задержанный оказался единственным террористом-смертником, который остался живым в результате этих терактов. Он не привел в действие свой пояс шахида, а после этого бежал в Бельгию, где скрывался у друзей и родственников.

Напомним, 27 апреля 2016 года Салах Абдеслам, предположительно исполнявший важную роль в парижских терактах в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек, был экстрадирован во Францию из Бельгии.