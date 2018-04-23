Протесты в Ереване: Кремль исключил вмешательство в конфликт

Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Армении, однако не намерена вмешиваться в конфликт в Ереване, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва не будет вмешиваться в конфликт в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 23 апреля, РБК.

“Почему Москва должна вмешиваться? Гипотетические рассуждения неуместны. Это исключительно внутреннее дело Армении“, - сказал Песков.

В то же время он отметил, что Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Армении - “это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются теснейшим образом отношения, участник ЕврАзЭС“.

Читай также: В Армении российский военный убил сослуживца и застрелился сам

Спикер Владимира Путина также рассказал о консультациях Еревана с Москвой.

“По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что недавно у президента были контакты. Президент приветствовал коллег с избранием“, - сказал Песков. Он также посоветовал обратиться в Минобороны в ответ на вопрос о введении особого режима на российской военной базе в городе Гюмри.

Напомним, протесты против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны продолжаются в Ереване с 13 апреля. Накануне произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией после неудачных переговоров Саргсяна с лидером протестов и главой оппозиционного блока Элк Николом Пашиняном.

Как известно, в Армении находится крупная военная база РФ, из-за которой периодически возникали конфликты. Крупнейший - жестокое убийство в Гюмри. 12 января 2015 года рядовой Пермяков самовольно оставил службу, пришел в дом семьи Авеситян, застрелил шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка. Он получил пожизненное.

