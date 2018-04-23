Протесты в Ереване: Кремль исключил вмешательство в конфликт
Москва не будет вмешиваться в конфликт в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 23 апреля, РБК.
“Почему Москва должна вмешиваться? Гипотетические рассуждения неуместны. Это исключительно внутреннее дело Армении“, - сказал Песков.
В то же время он отметил, что Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Армении - “это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются теснейшим образом отношения, участник ЕврАзЭС“.
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Спикер Владимира Путина также рассказал о консультациях Еревана с Москвой.
“По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что недавно у президента были контакты. Президент приветствовал коллег с избранием“, - сказал Песков. Он также посоветовал обратиться в Минобороны в ответ на вопрос о введении особого режима на российской военной базе в городе Гюмри.
Напомним, протесты против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны продолжаются в Ереване с 13 апреля. Накануне произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией после неудачных переговоров Саргсяна с лидером протестов и главой оппозиционного блока Элк Николом Пашиняном.
Как известно, в Армении находится крупная военная база РФ, из-за которой периодически возникали конфликты. Крупнейший - жестокое убийство в Гюмри. 12 января 2015 года рядовой Пермяков самовольно оставил службу, пришел в дом семьи Авеситян, застрелил шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка. Он получил пожизненное.
Их вояки ведь Крым не захватывали и на Донбассе не они войну ведут.
Ихтутнет, ихтамнет, ихнигденет ... только гробы домой везут, а регионы гдеихнет становятся нищими и тонут в крови.