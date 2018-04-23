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Протесты в Ереване: Кремль исключил вмешательство в конфликт

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Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Армении, однако не намерена вмешиваться в конфликт в Ереване, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Протесты в Ереване
Протесты в Ереване
twitter.com/evn_report

Москва не будет вмешиваться в конфликт в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 23 апреля, РБК.

“Почему Москва должна вмешиваться? Гипотетические рассуждения неуместны. Это исключительно внутреннее дело Армении“, - сказал Песков.

В то же время он отметил, что Россия очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Армении - “это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются теснейшим образом отношения, участник ЕврАзЭС“.

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Спикер Владимира Путина также рассказал о консультациях Еревана с Москвой.

“По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что недавно у президента были контакты. Президент приветствовал коллег с избранием“, - сказал Песков. Он также посоветовал обратиться в Минобороны в ответ на вопрос о введении особого режима на российской военной базе в городе Гюмри.

Напомним, протесты против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны продолжаются в Ереване с 13 апреля. Накануне произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией после неудачных переговоров Саргсяна с лидером протестов и главой оппозиционного блока Элк Николом Пашиняном.

Как известно, в Армении находится крупная военная база РФ, из-за которой периодически возникали конфликты. Крупнейший - жестокое убийство в Гюмри.  12 января 2015 года рядовой Пермяков самовольно оставил службу, пришел в дом семьи Авеситян, застрелил шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка. Он получил пожизненное.
 

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Теги: митинг, протесты, Армения, революция, демонстрации, Кремль, Дмитрий Песков, Ереван
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Комментариев (2)
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Гряневич    23.04.2018, 14:58
Оценка:  +1
Гряневич
Кремль открещивается от всего. Скоро скажут - та нет такой страны - РФ! Шо вы все на нее списываете! И х...ла нет и не было, параноика и любителя деточек...
AloneInNight    23.04.2018, 14:36
Оценка:  +2
AloneInNight
Ну теперь все на слово верят кремлю, канешно.
Их вояки ведь Крым не захватывали и на Донбассе не они войну ведут.
Ихтутнет, ихтамнет, ихнигденет ... только гробы домой везут, а регионы гдеихнет становятся нищими и тонут в крови.
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