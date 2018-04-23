Макрон и Путин обсудили последствия удара по Сирии

Стороны договорились продолжать совместную работу для возобновления мирных переговоров на основе резолюции Совета безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, заявили в Кремле.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Глава РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетных ударов коалиции. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, которая стала грубым нарушением международного права, привела к дополнительному усложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Указано, что стороны договорились продолжать совместную работу для возобновления мирных переговоров на основе резолюции Совета безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирии. Целями были объекты, связанные с разработкой и хранением химического оружия. Пентагон назвал атаку успешной. Удар стал ответом на химическую атаку в городе Дума (Восточная Гута).

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