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Макрон и Путин обсудили последствия удара по Сирии

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Стороны договорились продолжать совместную работу для возобновления мирных переговоров на основе резолюции Совета безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, заявили в Кремле.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Глава РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетных ударов коалиции. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, которая стала грубым нарушением международного права, привела к дополнительному усложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Указано, что стороны договорились продолжать совместную работу для возобновления мирных переговоров на основе резолюции Совета безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирии. Целями были объекты, связанные с разработкой и хранением химического оружия. Пентагон назвал атаку успешной. Удар стал ответом на химическую атаку в городе Дума (Восточная Гута).

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Теги: Путин, Сирия, Владимир Путин, химическое оружие, Телефонные переговоры, авиаудары по Сирии, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
AloneInNight    23.04.2018, 14:58
Оценка:  +1
AloneInNight
вова рассказал Макрону, что сбил 146 крылатых ракет?
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