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Макрон о политике Путина: Не согласен по всем вопросам

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Владимир Путин – сильный и умный лидер, в отношениях с которым нельзя быть наивным. Он умело использует слабости оппонентов, считает президент Франции.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели сегодня телефонные переговоры
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели сегодня телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон считает президента России Владимира Путина "одержимым" вмешательством во внутренние дела других государств. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox.

"Путину нужна великая Россия. Его народ гордится такой политикой. Он очень жесткий по отношению к меньшинствам и своим оппонентам, а его идея демократии не соответствует моей. Я не согласен с ним по множеству вопросов. Он сильный и умный, но в отношениях с ним нельзя быть наивным. Он одержим вмешательством в наши демократии", – сказал Макрон.

По его словам, Путин максимально использует слабости своих оппонентов, а также умело использует инструменты пропаганды.

"Я его уважаю. Я его знаю. Я работаю с ним, зная все об этом", – резюмировал Макрон.

Ранее сообщалось, что сегодня Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетных ударов коалиции в ночь на 14 апреля.

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Теги: Россия, Путин, Франция, демократия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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