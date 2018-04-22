Макрон о политике Путина: Не согласен по всем вопросам

Владимир Путин – сильный и умный лидер, в отношениях с которым нельзя быть наивным. Он умело использует слабости оппонентов, считает президент Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает президента России Владимира Путина "одержимым" вмешательством во внутренние дела других государств. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox.

"Путину нужна великая Россия. Его народ гордится такой политикой. Он очень жесткий по отношению к меньшинствам и своим оппонентам, а его идея демократии не соответствует моей. Я не согласен с ним по множеству вопросов. Он сильный и умный, но в отношениях с ним нельзя быть наивным. Он одержим вмешательством в наши демократии", – сказал Макрон.

По его словам, Путин максимально использует слабости своих оппонентов, а также умело использует инструменты пропаганды.

"Я его уважаю. Я его знаю. Я работаю с ним, зная все об этом", – резюмировал Макрон.

Ранее сообщалось, что сегодня Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетных ударов коалиции в ночь на 14 апреля.

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