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Названы разрешенные модели телефонов для армии РФ

Комментариев: 2
В список вошли самые обычные кнопочные модели телефонов. Первыми в списке идут Alcatel OT-1009X, Alcatel OT-1016D и Alcatel OT-1020D.
Названы разрешенные в российской армии мобильные телефоны
Названы разрешенные в российской армии мобильные телефоны
Mail.ru

Обнародован перечень телефонов, одобренных Генеральным штабом Вооруженных сил РФ для российской армии. Разрешенные модели сообщили в российской сети магазинов НОУ-ХАУ. Об этом пишет Mail.ru.

Список включает самые простые модели кнопочных телефонов, которые не дают возможности делать фото и видео, или же выходить в Интернет.

В частности, в список вошли следующие модели:

  1. Alcatel OT-1009X                                                  
  2. Alcatel OT-1016D                                                  
  3. Alcatel OT-1020D                                                  
  4. Alcatel OT 208                                                       
  5. Digma A105                                                            
  6. Nokia 105                                                               
  7. Nokia 105 Dual Sim                                              
  8. Nokia 105 (2017)                                                    
  9. Nokia 105 Dual Sim (2017)
  10. Nokia 1280
  11. Nokia 3310 (2000-й год выпуска)
  12. Philips Xenium 9@9z
  13. Samsung GT-E1080i
  14. Samsung GT-E1100T
  15. Samsung GT-E1200
  16. Samsung GT-E1200M
  17. Samsung GT-E1272
  18. БилайнА105
  19. Hummer H2

"Это самые простые модели мобильников, лишенные доступа в интернет, модулей навигации, камер, Wi-Fi и прочих наворотов", - прокомментировал список представитель сети.

Сообщается, что в воинских подразделениях и штабах солдаты часто делают снимки военных объектов, публикуя их после в Интернете. Это, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на информационной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Россия начнет глушить мобильную связь на территории Сирии.

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Теги: Россия, армия, телефоны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Арсений_Авакян    23.04.2018, 16:23
Оценка:  0
Арсений_Авакян
Где хоть такие модели продаются?
BOM-BOM    23.04.2018, 15:57
Оценка:  +1
BOM-BOM
Ахахаха ) Ихтамнет, который числится миномъётчиком в в/ч, в Саха Якутии, вдруг всплывает на Донбассе ))
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