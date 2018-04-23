Протесты в Ереване: Серж Саргсян подал в отставку

Саргсян подал в отставку на фоне массовых протестов Ереване.

Премьер-министра Армении Серж Саргсян подал в отставку. Об этом сообщает News.am.

Саргсян подал в отставку на фоне массовых протестов Ереване с требованием его ухода с поста.

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“Обращаюсь в последний раз как руководитель страны. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование“, - сказал он.

Напомним, 23 апреля к участникам антиправительственных протестов в Ереване присоединилась часть военнослужащих.

Позднее, в Ереване отпустили из СИЗО депутата парламента и лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна.

Напомним, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым эта страна переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Таким образом, Саргсян "премьерствовал" только неделю, но до этого он был президентом и правил страной десять лет.