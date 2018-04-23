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Протесты в Ереване: Серж Саргсян подал в отставку

Комментариев: 11
Саргсян подал в отставку на фоне массовых протестов Ереване.
Саргсян выполнил требования митингующих
Саргсян выполнил требования митингующих
armeniasputnik.am

Премьер-министра Армении Серж Саргсян подал в отставку. Об этом сообщает News.am.

Саргсян подал в отставку на фоне массовых протестов Ереване с требованием его ухода с поста.

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“Обращаюсь в последний раз как руководитель страны. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование“, - сказал он.

Напомним, 23 апреля к участникам антиправительственных протестов в Ереване присоединилась часть военнослужащих.

Позднее, в Ереване отпустили из СИЗО депутата парламента и лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна.

Напомним, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым эта страна переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Таким образом, Саргсян "премьерствовал" только неделю, но до этого он был президентом и правил страной десять лет.

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Теги: Армения, Ереван, Саргсян, протесты, отставка
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Комментариев (12)
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Sanikk    23.04.2018, 16:45
Оценка:  0
Sanikk
Хоть там ума хватает...не начинать гражданскую войну
ЛюблюУкраину    23.04.2018, 16:39
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
администрация трампа надавила на прохвоста + армия на стороне народа
knev    23.04.2018, 16:19
Оценка:  +5
knev
Видать стало очень серьёзно когда военные сказали своё ФЭ
Арсений_Авакян    23.04.2018, 16:17
Оценка:  -2
Арсений_Авакян
Сдался. Теперь сбежит в Россию, как Янукович?
AloneInNight    23.04.2018, 16:19
Оценка:  +1
AloneInNight
А зачем?
Он вроде решил мирно уйти.
Назначат выборы и все. Страна в порядке, он бывший президент страны, а не беглец.
AloneInNight    23.04.2018, 16:20
Оценка:  +1
AloneInNight
Опять же, если снова не влезет Россия ((
AloneInNight    23.04.2018, 16:14
Оценка:  0
AloneInNight
Если россияне не влезут, то все может мирно разрешиться.
Этот дядя хоть решил сойти, пока не стало слишком поздно.
Если бы и Янык был с головой, а не лез в бутылку .. ээх ((((
ЛюблюУкраину    23.04.2018, 16:41
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
с овощем другая ситуация была, кремлёвский дал приказ разгона майдана, "легитимный" испугался за свою душонку и убежал
KIBARG    23.04.2018, 16:00
Оценка:  +7
KIBARG
Ну главное, чтобы они теперь сами себя внезапно не начали обстреливать русскими градами, чудом "завалявшихся" неизвестно где. Ну знаете, как это обычно бывает.
wnt    23.04.2018, 16:05
Оценка:  +2
wnt
и не начали, вдруг, есть русскоязычных младенцев и распинать мальчиков в трусиках..
Peyot    23.04.2018, 15:48
Оценка:  -2
Peyot
кремль сделал выводы после майдана и изменил тактику. если бы янукович в свое время так же легко сдался. Украина уже опять была бы в лапах недо-совка!
wnt    23.04.2018, 16:04
Оценка:  -2
wnt
именно Кремлю было выгодно и нужно, чтобы Янукович сбежал, чему они и поспособствовали...иначе бы не было повода и смысла оттяпать Крым и, как следствие, резко поднять рейтинг Путина, который благодаря последующим событиям в Украине резко пошёл вверх!
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