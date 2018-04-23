В Польше запустили проект по бесплатному трудоустройству украинцев

В рамках проекта компании-посредники будут получать комиссии не от соискателей, а от работодателей, подбирающих для себя персонал.

Читай также: Климкин: Украинцы спасают конкурентоспособность Польши

Польско-украинская хозяйственная палата совместно с Всеукраинской ассоциацией компаний по международному трудоустройству запустила проект Партнерство и трудоустройство. В рамках проекта компании-посредники будут получать комиссии не от соискателей, а от работодателей, подбирающих персонал.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

“Польские бизнесмены очень заинтересованы в украинских трудовых мигрантах и хотят привлекать их на долгосрочной основе на работу. Для этого нужно убрать административные барьеры между странами и создавать предпосылки для синергии между польскими работодателями и наемными рабочими из Украины“, - говорится в сообщении.

Так, одним из факторов преодоления мошенничества будет бесплатное трудоустройство. Как сообщают в ассоциации, многие мошеннические схемы в этой сфере построены на том, что соискатель платит за поиск работы, и в итоге ее не получает.

В рамках проекта компании-посредники будут получать комиссии не от соискателей, а от работодателей, подбирающих для себя персонал.

Читай также: В России живут и работают почти три миллиона украинцев

“Украинцы не должны платить деньги за свое трудоустройство за рубежом, а компании-посредники будут получать доход не от физлиц, а от работодателей, которые ищут для себя персонал. Таким образом, бесплатное трудоустройство нанесет удар по мошенническим схемам и недобросовестным компаниям, которые теперь не смогут дурить головы украинцам и брать деньги за якобы поиск работы, а на самом деле неизвестно за что“, - говорится в сообщении.

Кроме того, будет проводиться информирование населения о международном рынке трудоустройства.

“Украинцам необходимо знать, что искать работу в Польше нужно только через лицензированные компании, которые несут ответственность за то, куда они отправляют людей. Кроме того, трудоустраиваться лучше на крупных предприятиях, где выплата зарплаты идет на банковскую карту, соблюдаются все предусмотренные польским законодательством нормы охраны труда и есть социальное страхование“, - подчеркнул президент ассоциации Василий Воскобойник.

Как сообщалось в феврале, украинцы вторые в рейтинге влияния на экономику Польши.