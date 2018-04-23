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Пилотам российского Аэрофлота не дают визы в США

Комментариев: 4
Экипажам Аэрофлота перестали выдавать визы США. При этом в авиакомпании заверили, что имеющихся американских виз хватит, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев.
Экипажам Аэрофлота не выдают американских виз
Экипажам Аэрофлота не выдают американских виз

Российский Минтранс получил обращение Аэрофлота из-за проблем с выдачей экипажам авиакомпании виз США. Сейчас министерство взаимодействует с МИД для решения этого вопроса, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

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“Конечно, мы получили сигнал и соответствующее обращение от Аэрофлота. Вместе с МИД взаимодействуем по решению поставленных проблем. По нашей информации, определенный запас прочности у Аэрофлота еще есть. Но, конечно, мы сейчас мобилизуемся с нашими дипломатами для решения этого вопроса“, - сообщил российский министр в ходе поездки в Ростовскую область РФ.

Как отмечается, 20 апреля Аэрофлот сообщил, что обратился в МИД и Минтранс России с “большой проблемой - экипажам перестали выдавать визы (США)“. При этом в авиакомпании заверили, что имеющихся у экипажей американских виз хватит, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев.

Ранее В МИД России заявили, что не исключают возможности прекращения прямого авиасообщения между РФ и США.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Визы, Минтранс, авиаперелет, Аэрофлот, авиакомпании, авиаперевозки
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Комментариев (5)
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valenteena    23.04.2018, 16:18
Оценка:  0
valenteena
Да дают им визы. Посольство жалуется, что те сами не приходят. РФ- знатный провокатор
AloneInNight    23.04.2018, 16:09
Оценка:  +1
AloneInNight
а Аэрофлот в Крым летает?
Woodbrother    23.04.2018, 16:26
Оценка:  -2
Woodbrother
Нет, санкций боится.
AloneInNight    23.04.2018, 16:46
Оценка:  0
AloneInNight
Зачем трындеть, когда можно просто посмотреть???
Уже глянул - сегодня есть рейсы "Аэрофлота" Симф-москва, Симф-Питер, Симф-Сочи.

Тогда возникает вопрос о санкциях!
AloneInNight    23.04.2018, 16:47
Оценка:  0
AloneInNight
Раз летают в Крым, то полеты в Европу, в Штаты им нужно закрывать вообще.
Иначе где эти санкции?
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