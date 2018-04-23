Пилотам российского Аэрофлота не дают визы в США

Экипажам Аэрофлота перестали выдавать визы США. При этом в авиакомпании заверили, что имеющихся американских виз хватит, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев.

Российский Минтранс получил обращение Аэрофлота из-за проблем с выдачей экипажам авиакомпании виз США. Сейчас министерство взаимодействует с МИД для решения этого вопроса, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

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“Конечно, мы получили сигнал и соответствующее обращение от Аэрофлота. Вместе с МИД взаимодействуем по решению поставленных проблем. По нашей информации, определенный запас прочности у Аэрофлота еще есть. Но, конечно, мы сейчас мобилизуемся с нашими дипломатами для решения этого вопроса“, - сообщил российский министр в ходе поездки в Ростовскую область РФ.

Как отмечается, 20 апреля Аэрофлот сообщил, что обратился в МИД и Минтранс России с “большой проблемой - экипажам перестали выдавать визы (США)“. При этом в авиакомпании заверили, что имеющихся у экипажей американских виз хватит, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев.

Ранее В МИД России заявили, что не исключают возможности прекращения прямого авиасообщения между РФ и США.