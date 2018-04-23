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КНДР позволила США проинспектировать свой ядерный полигон - СМИ

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Ким Чен Ын заявил, что нет причин не остановить работу ядерного полигона, если будет гарантирована безопасность Севера. Провести проверку на полигоне глава КНДР позволил во время недавней встречи с директором ЦРУ Майком Помпео.
Глава КНДР позволил провести проверку на ядерном полигоне
Глава КНДР позволил провести проверку на ядерном полигоне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разрешил американским инспекторам провести проверку на ядерном полигоне страны. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое решение глава КНДР принял во время недавней встречи с директором ЦРУ Майком Помпео. Ким Чен Ын отметил, что нет причин не остановить работу полигона, если будет гарантирована безопасность Севера.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны и прекращении ракетных и ядерных испытаний. Это заявление было сделано на фоне готовящейся встречи северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер США назвал "заморозку" ядерных испытаний "хорошей новостью для Северной Кореи и мира". Он также подчеркнул, что США еще "очень далеки" от заключения соглашения с КНДР.

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, инспектор, проверка, КНДР, полигон, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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