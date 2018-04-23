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В Армении массово празднуют отставку Саргсяна

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На улицах Еревана царит всеобщее ликование в связи с решением премьер-министра Армении Сержа Саргсяна уйти в отставку. Праздничная атмосфера наблюдается также в других городах страны.

В столице Армении десятки тысяч людей в понедельник, 23 апреля, празднуют отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что десятки тысяч людей вышли на площадь Республики в центре Еревана. Праздничная атмосфера царит также в остальных городах Армении.

Ранее в понедельник Серж Саргсян заявил об уходе в отставку. Как говорится в распространенном пресс-службой правительства заявлении Саргсяна, он обращается ко всем гражданам, в том числе к тем, кто проводящил в последние дни в Ереване акции протеста "в последний раз".

"Никол Пашинян (лидер протестующих - ред) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

 

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Теги: праздники, видео, Армения, отставка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    23.04.2018, 16:48
Оценка:  0
Peyot
Будем надеяться что Армения завтра не нападет на Армению для защиты руских от армян! И что армяне не выбирут другого ставленика рф себе в лидеры!
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