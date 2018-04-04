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Успенский пожаловался на новое Простоквашино в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет

Комментариев: 1
Писателя возмутило грубое заимствование и переработка элементов его творчества.
Успенский возмущен новым мультсериалом по мотивам своей книги
Успенский возмущен новым мультсериалом по мотивам своей книги
rg.ru

Юрист писателя Эдуарда Успенского Константин Леонтьев объявил, что автор трилогии Простоквашино подал заявления в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий Простоквашино. Об этом сообщает информационное агентство RNS.

Эдуард Успенский жалуется на незаконное заимствование и грубую переработку сцен, текстов и персонажей из его произведений, на которую писатель не давал разрешения. Успенский просит ведомства принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством.

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“Выпущенная ФГУП ТПО Союзмультфильм новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал“, —говорится в заявлении Успенского.

Также автор Простоквашино призвал Ивана Охлобыстина, Гарика Сукачева и Юлию Меньшову, которые озвучивают роли в новом мультсериале, отказаться от участия в проекте.

В студии Союзмультфильм заявили, что уже пытались урегулировать конфликт с писателем и надеются, что разрешить его удастся в ходе мирных переговоров.

Напомним, первая серия мультсериала, под названием Возвращение в Простоквашино, вышла 4 апреля 2018 года. 

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Теги: Эдуард Успенский, Простоквашино, Генпрокуратура, Следственный комитет РФ, жалоба
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Комментариев (1)
bratborat    23.04.2018, 17:20
Оценка:  0
bratborat
Все нормально, там так принято. Непонятно только, почему этот человек прожив столько лет этого до сих пор и не понял. Может он тоже из них?
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