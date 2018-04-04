Успенский пожаловался на новое Простоквашино в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет

Писателя возмутило грубое заимствование и переработка элементов его творчества.

Юрист писателя Эдуарда Успенского Константин Леонтьев объявил, что автор трилогии Простоквашино подал заявления в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий Простоквашино. Об этом сообщает информационное агентство RNS.

Эдуард Успенский жалуется на незаконное заимствование и грубую переработку сцен, текстов и персонажей из его произведений, на которую писатель не давал разрешения. Успенский просит ведомства принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством.

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“Выпущенная ФГУП ТПО Союзмультфильм новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал“, —говорится в заявлении Успенского.

Также автор Простоквашино призвал Ивана Охлобыстина, Гарика Сукачева и Юлию Меньшову, которые озвучивают роли в новом мультсериале, отказаться от участия в проекте.

В студии Союзмультфильм заявили, что уже пытались урегулировать конфликт с писателем и надеются, что разрешить его удастся в ходе мирных переговоров.

Напомним, первая серия мультсериала, под названием Возвращение в Простоквашино, вышла 4 апреля 2018 года.