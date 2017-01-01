В России попала на видео драка вооруженных женщин

В центре Махачкалы подрались две женщины - одна с пистолетом, вторая с ножом. К счастью, никто не пострадал - стычку успели остановить прохожие.

В центре Махачкалы (республика Дагестан) произошел поединок двух вооруженных женщин, сообщают в понедельник, 23 апреля, российские Вести.

Стычка женщин, у одной из которых в руках был нож, а у второй – пистолет, попала на видео. Во время драки отчетливо слышны звуки, похожие на срабатывание спускового механизма пистолета. Вероятно, оружие было не заряжено.

По информации Вестей, обошлось без жертв – стычку остановили прохожие.

Напомним, недавно в троллейбусе в центре Киева произошла драка с поножовщиной.

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