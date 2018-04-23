Переключиться на мобильную версию

В России физруку-педофилу грозит до 6 лет тюрьмы

Комментариев: 0
Педофил отводил мальчиков в подвал.
Следствие доказало 8 случаев сексуальных отношений с учениками
Следствие доказало 8 случаев сексуальных отношений с учениками
obozrevatel.com Источник: http://news.bigmir.net/capital/951385-V-Kieve-muzhchina-izbil-do-smerti-svoju-sozhitel-nicu © News.bigmir.net

Читай также: В российском интернате психолог забеременела от ученика

Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из школ. 48-летнего преподавателя обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними школьниками

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК.

“По версии следствия, мужчина, работая преподавателем физкультуры в одной из школ города Нарткала Урванского района, с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года в подвале учебного заведения неоднократно вступал в половые сношения с юношами — учащимися школы“, - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 134 УК РФ (Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)

Читай также: В российском детдоме изнасиловали семерых детей

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд. Ему грозит до шести лет тюрьмы. 

Как сообщалось 29 марта, в России учительницу заподозрили в связи со школьницей.

Поделись:
Теги: педофил, педагог, физрук, школа, Россия, мальчики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь