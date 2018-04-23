В России физруку-педофилу грозит до 6 лет тюрьмы

Педофил отводил мальчиков в подвал.

Читай также: В российском интернате психолог забеременела от ученика

Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из школ. 48-летнего преподавателя обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними школьниками

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК.

“По версии следствия, мужчина, работая преподавателем физкультуры в одной из школ города Нарткала Урванского района, с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года в подвале учебного заведения неоднократно вступал в половые сношения с юношами — учащимися школы“, - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 134 УК РФ (Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)

Читай также: В российском детдоме изнасиловали семерых детей

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Как сообщалось 29 марта, в России учительницу заподозрили в связи со школьницей.