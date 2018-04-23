Вопрос о поставках С-300 в Сирию не решен - Лавров

Министр иностранных дел России заявил журналистам, что Москва пока не приняла решение о поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.

Сергей Лавров сделал заявление по поставкам зенитных ракетных систем в Сирию

Вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию еще не решен. Такое заявление в понедельник, 23 апреля, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, пока неизвестно, какие конкретные решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии по этому поводу.

"Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", - отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе.

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