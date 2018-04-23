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Вопрос о поставках С-300 в Сирию не решен - Лавров

Комментариев: 2
Министр иностранных дел России заявил журналистам, что Москва пока не приняла решение о поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.
Сергей Лавров сделал заявление по поставкам зенитных ракетных систем в Сирию
Сергей Лавров сделал заявление по поставкам зенитных ракетных систем в Сирию

Вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию еще не решен. Такое заявление в понедельник, 23 апреля, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, пока неизвестно, какие конкретные решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии по этому поводу.

"Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", - отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе.

 

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Теги: Россия, Сирия, оружие, МИД РФ, Лавров, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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П    23.04.2018, 19:14
Оценка:  +1
П
После последних событий, стало ясно, что эффективность С-300 близка к нулю.
ААРок    23.04.2018, 19:52
Оценка:  0
ААРок
А ничего, что 68% выпущенных ракет было перехвачено "Панцирями", "Буками" и прочими ЗРК, причём С-300 даже стрелять не потребовалось? Или ты веришь, что "все выпущенные ракеты достигли цели"? )))
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