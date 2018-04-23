Вопрос о поставках С-300 в Сирию не решен - Лавров
Министр иностранных дел России заявил журналистам, что Москва пока не приняла решение о поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.
Вопрос о поставках зенитных ракетных систем
По его словам, пока неизвестно, какие конкретные решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии по этому поводу.
"Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", - отметил Лавров.
Ранее сообщалось, что Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе.
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