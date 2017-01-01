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G7 создаст спецгруппу по отслеживанию поведения РФ

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Представители "Большой семерки" решили создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение РФ во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств, заявили в МИД Британии.
В "Большой семерке" будут следить за поведением России
В "Большой семерке" будут следить за поведением России
Радио Свобода

Министры иностранных дел G7 договорились создать специальную комиссию, которая будет отслеживать поведение Москвы. Об этом заявил в понедельник, 23 апреля, глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" в канадском Торонто, передает Reuters.

В частности, комментируя переговоры, руководитель британского МИД отметил, что участники встречи согласились с тем, что после покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери необходимо "проявлять бдительность в отношении России".

"Мы вчера решили создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств... Любые действия Москвы мы будем все вместе изучать и давать им объективную оценку", - сообщил Джонсон.

Ранее сообщалось, что G7 выступила за сохранение санкций против России.

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Теги: Россия, Британия, поведение, группа, отравление, Борис Джонсон, большая семерка, G7, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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