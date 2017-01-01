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Путин позволил блокировать в РФ порочащие деловую репутацию сайты

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Теперь судебным приставам в России разрешено блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые отказались в добровольном порядке удалять сведения, порочащие честь, достоинство гражданина или деловую репутацию компаний.
Владимир Путин подписал новый закон по блокировке сайтов
Владимир Путин подписал новый закон по блокировке сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые отказались в добровольном порядке удалять сведения, порочащие честь, достоинство гражданина или деловую репутацию компаний. Документ в понедельник, 23 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечено, что новый закон устанавливает нормы выполнения судебных предписаний по удалению таких сведений: например, если администраторы ресурсов отказываются добровольно выполнять требования об удалении информации, то судебные приставы вправе ограничить доступ к таким сайтам и взыскать с них исполнительский сбор.

"Требование о блокировании судебный пристав направляет в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня после вынесения решения о блокировании", - говорится в сообщении.

Законодательная норма закреплена в поправках к двум законам РФ. Ее инициаторами выступила группа депутатов Госдумы от фракции Единая Россия в начале апреля, в третьем чтении он был принят 12 апреля. Совфед проголосовал за законопроект 18 апреля.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что "специфика распространения информации в сети интернет" привела к необходимости создания новых механизмов исполнения судебных решений. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в РФ запустили самолетики в поддержку интернета.

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Теги: Россия, интернет, законы, Путин, Владимир Путин, блокировка, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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