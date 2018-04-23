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В российском зоопарке застрелили редкую утку

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За оградой зоопарка отдыхала пьяная компания. Кто-то подошел вплотную к сетке и выстрелил в редкую утку-огаря практически в упор из пневматического оружия, пуля прошла навылет, рассказали в зверинце.
Редкая утка-огарь
Редкая утка-огарь
wikipedia.org

В России в нижегородском зоопарке Лимпопо неизвестные подстрелили редкую птицу - утку-огаря. По словам директора зверинца Владимира Герасичкина, убитую самку обнаружили 21 апреля на закрытой территории у реки Параши, где живут птицы парка, передает Life.ru.

"За оградой зоопарка, судя по всему, отдыхала пьяная компания, которая оставила после себя много пустых бутылок", - отметил он.

По словам руководителя зоопарка, кто-то подошел вплотную к сетке и выстрелил в утку практически в упор из пневматического оружия. Как следствие, пуля прошла через крошечное тело навылет.

Герасичкин также добавил, что редкая утка как раз готовилась откладывать яйца.

По факту этого события нижегородское УМВД России проведет проверку.

Ранее сообщалось, что в России поезд протаранил стадо коров.

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Теги: Россия, животные, птицы, животное, пьянство, зоопарк животные, птица, пьяный, утка, пистолет, пьяные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Арсений_Авакян    23.04.2018, 21:18
Оценка:  0
Арсений_Авакян
Задержание доверенного лица Путина: стали известны подробности
WhiteWater    23.04.2018, 21:05
Оценка:  +1
WhiteWater
Поганый русский мир убивает все живое .
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