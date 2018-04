В Торонто грузовик въехал в толпу пешеходов

В канадском Торонто в понедельник, 23 апреля, микроавтобус въехал в толпу пешеходов. Пострадали около 10 человек, сообщает CTV со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что водитель с месте происшествия скрылся.

По предварительным данным пострадали от восьми до десяти человек.

Инцидент произошел на оживленной улице в северной части города.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

More: Toronto subway service shut down after report that a van struck a number of people at Yonge Street and Finch Avenue East. No service on Line 1, between Sheppard and Finch Stations, and no shuttle buses at the moment. Yonge Street SB shut as well in area. (Photo by Jon Tam) pic.twitter.com/kwtacY7A0u