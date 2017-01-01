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В Торонто грузовик въехал в толпу пешеходов

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Микроавтобус протаранил толпу пешеходов в Торонто. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. На месте работают экстренные службы.

В канадском Торонто в понедельник, 23 апреля, микроавтобус въехал в толпу пешеходов. Пострадали около 10 человек, сообщает CTV со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что водитель с месте происшествия скрылся.

По предварительным данным пострадали от восьми до десяти человек.

Инцидент произошел на оживленной улице в северной части города. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщалось, неделей ранее в Манчестере автомобиль въехал в толпу. Шесть человек получили серьезные травмы.

Напомним, 12 апреля в Барселоне грузовик наехал на пешеходов на улице, в результате чего пострадали, по меньшей мере, семь человек.

 

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Теги: автомобили, ДТП, Канада, Пешеходы, видео, толпа, Торонто, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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