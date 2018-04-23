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Китайские пограничники приняли Лолиту за мужчину

Комментариев: 1
Половую принадлежность российской поп-звезды пограничники пытались выяснить с помощью переводчика. Однако, ответ певицы только усугубил задачу чиновников.
Лолита Милявская
Лолита Милявская
kerch.fm

Российскую певицу Лолиту Милявскую в Китае приняли за мужчину. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

По словам певицы, ее задержали на контрольно-пропускном пункте примерно на 15 минут. Один из офицеров, проводивших досмотр, долго изучал ее паспорт, а после этого позвал переводчика. Тот поинтересовался у исполнительницы, мужчина она или женщина.

"Ну, мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть", - ответила певица.

Это не упростило задачу пограничников, но через пять минут Лолите вернули ее паспорт и пропустили.

Как сообщалось, Лолита вышла на сцену в "голом" комбинезоне. Ранее СБУ обнародовало неприличное фото Лолиты с частично обнаженной грудью.

 

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Теги: Россия, звезды шоу-бизнеса, Китай, Лолита
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
зір    23.04.2018, 23:11
Оценка:  0
зір
Китайцы правильно мыслят.
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