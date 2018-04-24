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При наезде фургона в Торонто погибли пять человек - СМИ

Комментариев: 2
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что следит за развитием ситуации и выразил поддержку всем пострадавшим во время инцидента.

В Торонто в результате наезда микроавтобуса на пешеходов погибли пять человек, сообщила радиостанция Newstalk 1010 в Twitter.

"Newstalk 1010 подтвердила, что пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса рядом с Йонг и Финч", - говорится в сообщении радиостанции.

Ранее в местной полиции сообщили, что наезд на пешеходов произошел на углу Йонг-стрит и Финч-авеню. По данным правоохранителей, пострадали от восьми до десяти человек.

Водитель микроавтобуса задержан. На месте выставлено оцепление.

 
Напомним, в Торонто с 21 по 23 апреля проходит встреча глав МИД стран Большой семерки.

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Теги: Канада, видео, жертвы, грузовик, Торонто
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МиЗдобулиДупу    24.04.2018, 00:32
Оценка:  0
МиЗдобулиДупу
Зачем нам знать что там наканаде?
МиЗдобулиДупу    24.04.2018, 00:32
Оценка:  0
МиЗдобулиДупу
Зачем нам знать что там наканаде?
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